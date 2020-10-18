Rusya'da koronavirüs vakası sayısı 1 milyon 399 bini aştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 99 kişide virüsün görülmesiyle Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 399 bin 334'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte sağlığına kavuşan sayısı 5 bin 377 artarak 1 milyon 70 bin 576, ölen sayısı ise 185 artışla 24 bin 187 oldu.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı 3 gün art arda yüzde 1,1 olurken, yeni vakaların yüzde 26,5'inde semptom görülmedi.

MOSKOVA'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI

Diğer yandan Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 610 artarak 362 bin 253'e, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 52 artışla 5 bin 958'e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 544 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 53 milyon 800 bini geçtiğini duyurdu.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, 16 Ekim'de 15 bin 150 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.