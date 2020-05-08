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08.05.2020 - 12:23 | | AA

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 188 bine yaklaştı

Rusya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 187 bin 859’a çıktı.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 188 bine yaklaştı

 

Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan  açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 699 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.

Böylece vaka sayısı 187 bin 859’a ulaşırken ?Rusya, ABD, İspanya,  İtalya ve İngiltere’den sonra dünyada vaka sayısı bakımından beşinci sırada  kalmayı sürdürdü.

Ayrıca, yeni vakaların yüzde 48,9’unda semptom görülmediği  bildirilirken, vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 6 olduğu kaydedildi.

Son günlerde günlük vaka artışının 10 binden aşağı inmediği ülkede ölü  sayısı 98 artarak 1723’e, iyileşen sayısı da 2 bin 805 artarak 26 bin 608’e  çıktı.

MOSKOVA'DA VAKA SAYISI 98 BİNİN ÜZERİNDE

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 846  artarak 98 bin 522, ölü sayısı ise 51 artarak 956 oldu.

Bugüne kadar toplam 10 bin 259 kişinin iyileştiği Moskova'da, vaka  sayısında günlük artış oranın yüzde 6,3 olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orduda virüs tespit  edilenlerin sayısının 34 artarak 1540’a çıktığı, 221 kişinin iyileştiği  bildirildi.

Vakalardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ifade edilen açıklamada,  askeri yüksek okullarda 195, bakanlığa bağlı okullarda da 1205 vakaya rastlandığı  ve 385 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, orduda toplam 373 sivil çalışanın virüse yakalandığı ve  35’inin iyileştiği kaydedildi.

594 LABORATUVARDA TEST YAPILIYOR

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan  açıklamada, 594 laboratuvarda son 24 saatte 184 bin testin yapıldığı ve bugüne  kadar test sayısının 4 milyon 980 bin olduğu belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 292 bin kişinin gözetim altında tutulduğu  aktarıldı.

RUSYA'DAKİ GELİŞMELER

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın  güneyindeki Transbaykal bölgelerinde iki Çin vatandaşında tespit edilmişti.?

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79  yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.?

Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının  artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.?

Başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma  kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, eğlence,  sağlık ve spor merkezleri ile restoran, kafe, müze, sinema ve tiyatrolar  kapatılmıştı.?

Moskova Belediyesi, şehirde  bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle alınan  tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde dün karar almıştı.

Öte yandan, Moskova’da 12 Mayıs itibarıyla sanayi ve inşaat  işletmelerinin çalışmasına izin verilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve  etkinliklerinin ertelendiği Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart'ta başlayan idari  izinlerin 11 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti.?

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev,  Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı  milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

 

 

İstanbul'da bekçi sopayla kendisine saldıran şahsı böyle vurduİstanbul Arnavutköy’de fırın önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve sosyal mesafenin korunmasını sağlamak için görev yapan bekçi şüphelendiği bir araçtaki kişilerin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Araçtaki şüphelilerden biri kimliğini vermek istemeyerek mahalle bekçisini sopayla elinden yaraladı. Bekçi şüpheliyi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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