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16.07.2020 - 20:25 | | AA

Rusya'da Mısır uyarısı: Libya'ya girmesi çatışmaları uluslararası hale getirir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin Mısır ordusunu ülkedeki çatışmaya dahil edebilecek bir karar aldığını belirterek, "Libya krizinin askeri bir çözümü yok, tüm sorunlar ve çelişkiler müzakere masasında çözülmelidir." dedi.

Rusya'da Mısır uyarısı: Libya'ya girmesi çatışmaları uluslararası hale getirir

 

Zaharova düzenlediği haftalık basın toplantısında Libya’daki durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Ülkenin doğusundaki Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi’nin, Libya Hükümetinin Türkiye’den destek için yaptığı başvuruya karşı, Mısır Silahlı Kuvvetlerini Hafter’in yanında çatışmaya dahil etmeyi teşvik eden bir karar aldığına işaret eden Zaharova, böylece çatışmaların daha çok uluslararası hale gelme tehdidinin arttığına dikkati çekti.

Zaharova, "Çatışan tarafları, durumun yeniden kötüleşmesine izin vermemeye, acilen kalıcı bir ateşkesi sağlamaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Berlin Konferansı’nın kararları çerçevesinde siyasi diyaloğu başlatmaya çağırıyoruz. Libya krizinin askeri bir çözümü yok, tüm sorunlar ve çelişkiler müzakere masasında çözülmelidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (17 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 933 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 216 bin 873, can kaybı 5 bin 440 oldu. Son 24 saatte 1087 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 198 bin 820 oldu. Fahrettin Koca, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir." ifadelerini kullandı.
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