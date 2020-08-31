Rusya'da muhalif gazeteciye evinin önünde saldırı

Rusya’da devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı aktivist ve gazeteci Yegor Şukov, Moskova'da saldırıya uğradı. Rusya'da yayın yapan radyo istasyonu Echo Moskvy'nin Pazartesi günü aktardığına göre, 22 yaşındaki gazetecinin yüzündeki derin kesikler ve beyin sarsıntısı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Pazar günkü yayınının ardından kimliği belirsiz iki kişinin Şukov'un evinde pusu kurduğu ve Şukov'a saldırdığı ifade edildi.

Şukov'un ekibi, sosyal medya üzerinden gazetecinin nasıl yaralandığını gösteren görüntüler yayınladı. Yayınlanan görüntüler, genç aktivistin yerdeyken de kafasına vurulmaya devam edildiğini gösterdi. Echo Moskvy Genel Yayın Yönetmeni Aleksey Venediktov, Şukov'un saldırıyla ilgili olarak polise şikayette bulunduğunu kaydetti.

DEVLET BAŞKANI OLMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Muhalif yazılarıyla sıkça gündeme gelen Şukov, daha önce, Rusya'nın devlet başkanı olmak istediğini de açıklamıştı. Siyaseten yetenekli ve hazırcevap bir kişi olarak bilinen Şukov, geçen yıl düzenlenen protesto eylemlerinde öğrenci olarak yer almıştı.