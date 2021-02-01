Rusya’da protestolu gün

Tedavi altında olduğu Almanya’da döner dönmez tutuklanan Rus muhalif lider Aleksey Navalni için binlerce kişi sokaklara çıkarken, polisin, farklı kentlerde yüzlerce kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Ülke genelindeki gösteriler nedeniyle gözaltına alınanların sayısının 4 bine ulaştığı vurgulanıyor.

Tutuklu Rus muhalif lider Navalni’nin serbest bırakılması için düzenlenen gösteriler öncesi, tıpkı gösteri sırasında olduğu gibi gerginlikler yaşandı. Başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere bazı kentlerde polis, sıkı önlemler alırken, metrolar, otoparklar ve kafeler bir süreliğine kapatıldı. Rusya İçişleri Bakanlığı da, gösterilerin yasal olmadığını duyurarak “sokağa çıkmama” uyarısında bulundu. Aynı şekilde yine gösteri öncesinde bazı muhaliflere ev hapsi cezası verildi.

Eşi de gözaltına alındı...

Tüm bunlara karşın yapılan protesto gösterilerine başkent Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde binlerce kişi katıldı. Göstericilerle polis arasında sık sık arbedeler yaşanırken, ‘da metro istasyonları kapatıldı, şehir genelinde hareketliliği engelleyecek önlemler aldı. Bağımsız insan hakları gözlem gruplarına göre şehir merkezinde polisin yoğun olarak bulunduğu başkentte 1.080 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bununla birlikte Moskova’da yüzlerce, gösteri sona ermesine rağmen Navalni’nin tutulduğu Matrosskaya Tishina cezaevine yürümeye çalıştı. Polis buna engel olurken, Navalni’nin ekibi, muhalif liderin eşi Yulia Navalnaya ve sözcüsünün de gözaltına alındığını duyurdu. Navalnaya, geçen haftaki protestolarda da gözaltına alınmış, ancak serbest bırakılmıştı.

St. Petersburg’da da Sennaya Meydanı’nda protestolara katılan yüzlerce kişiye polis müdahale etti. Çıkan çatışmalar sonrası polisin 796 kişiyi gözaltına aldığı duyuruldu.