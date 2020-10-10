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10.10.2020 - 11:48 | | AA

Rusya'da rekor günlük koronavirüs vakası

12 bin 846 testin pozitif sonuç vermesiyle koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyon 285 bini aştı, bir günde 197 hasta daha öldü.

Rusya'da rekor günlük koronavirüs vakası

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 12 bin 846 yeni vaka tespit edilmesiyle yeni bir rekor görüldü.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 bin 846 kişi virüse yakalandı ve böylece toplam Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 285 bin 84'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte iyileşen sayısı da 6 bin 781 artışla 1 milyon 16 bin 202, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 197 artarak 22 bin 454 oldu.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 26'sında hastalık belirtileri görülmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1 oldu.

Son 24 saatte 648 bin test yapıldı

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 105 artarak 325 bin 917'ye, virüsten ölenlerin sayısı ise 30 artışla 5 bin 560'a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 648 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 50 milyon 300 binden fazla olduğunu bildirdi.

Rusya'da Kovid-19

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti. Ülkede dün 12 bin 126 vaka görülmüştü.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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