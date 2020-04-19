Son dakika... Rusya'da rekor üstüne rekor

Rusya’da corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 361’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 42 bin 853’e ulaştı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini hissettirmeye devam ediyor. Rusya'dan koronavirüse ilişkin vaka verileri geldi. Rusya'da 6 bin 60 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 42 bin 853’e ulaşırken; 48 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle de toplam can kaybı 361’e yükseldi.