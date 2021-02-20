MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya'da üçüncü koronavirüs aşısı tescillendi
ABONE OL
20.02.2021 - 12:18 | | AA

Rusya'da üçüncü koronavirüs aşısı tescillendi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen üçüncü aşının da tescillendiğini bildirdi.

Rusya'da üçüncü koronavirüs aşısı tescillendi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesindeki Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aşı çalışmalarında bugün "sevindirici bir haber" aldıklarını belirten Mişustin, "Çumakov Merkezi, bugün Kovid-19'a karşı geliştirdikleri ‘KoviVak’ adlı aşıyı tescil etti." dedi.

Mart ortasında ilk 127 bin doz aşının sivil kullanım için hazır olacağına işaret eden Mişustin, “Rusya, Kovid-19’u önlemek için üç aşının geliştirildiği dünyadaki tek ülkedir.” diye konuştu.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı "Sputnik V" Ağustos 2020’de, Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen "EpiVakKorona" adlı aşı ise Ekim 2020’de tescil edilmişti.

SON 24 SAATTE 12 BİN 953 KİŞİ VİRÜSE YAKALANDI

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 953 kişi virüse yakalanırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 151 bin 984 kişiye çıktı.

Son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 480 artarak 82 bin 876’a, virüsten iyileşen sayısı da 17 bin 484 artışla 3 milyon 697 bin 433'e ulaştı.

 

Kayan taksideki müşteri, paniğe kapılarak araçtan atladıKağıthane'de, yoğun kar yağışının ardından buzlanan rampada kayan taksideki müşteri, paniğe kapılarak araçtan atladı. Bir site duvarına çarparak durabilen taksinin kayma anı ve müşterinin atlaması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de vahşet! Boğarak öldürdü, ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de vahşet! Boğarak öldürdü, ifadesi ortaya çıktı

MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme açıklaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet