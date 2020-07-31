Rusya'da vaka sayısı 840 bine yaklaştı

Rusya'da bir günde 5 bin 482 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 839 bin 981’e çıktı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 161 artarak 13 bin 963’e, iyileşen sayısı 8 bin 755 artarak 638 bin 410’a ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 25,5’inde semptom görülmedi.

Test sayısı 28 milyonu geçti

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 695 artarak 241 bin 359’a, ölü sayısı 14 artarak 4 bin 460’a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 303 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 28 milyon 100 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos’tan itibaren Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatma kararı almıştı.