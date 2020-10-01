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01.10.2020 - 12:41 | | AA

Rusya'da vakalar 12 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyede!

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 945 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 185 bin 231’e ulaştı. Artan günlük vakalar 12 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Rusya'da vakalar 12 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyede!

Ülkede son bir günde ölü sayısı 169 artarak 20 bin 891’e, iyileşen sayısı 5 bin 985 artarak 964 bin 242’ye çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7’den yüzde 0,8’e yükselirken, yeni vakaların yüzde 27,1’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 424 artarak 295 bin 25’e, ölü sayısı 24 artarak 5 bin 254’e ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin açıklamasında, son bir günde 384 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 46 milyon 400 bini geçtiği belirtildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedildi.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

 

Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kameradaSultanbeyli'de iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyununu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Bir süre çatıda oyun oynayan çocuklar çıktıkları penceren tekrar içeri girdi.
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