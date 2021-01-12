Rusya'da yangın faciası

Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki bir binada gece yarısı yangın çıktı.

Binanın ikinci katında çıkan yangında, biri çocuk sekiz kişi hayatını kaybetti. Bina sakinlerinin tahliye edildiği ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Rusya'nın Nijniy Lomov kentindeki bir binada 25 Mart 2020'de çıkan yangında yedi kişi yaşamını yitirmişti.