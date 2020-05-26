Rusya'da yeni ölüm rekoru

Mayıs ayı başından itibaren her gün en az 10 bin yeni vakanın tespit edildiği Rusya'da, bir günde 8 bin 915 test daha pozitif sonuç verdi.

Resmi verilere göre vaka sayısının 362 bin 342'ye ulaştığı ülkede, yeni bir ölüm rekoru daha kırıldı.

Moskova yönetimi, son 24 saatte 174 can kaybının kayıtlara geçtiğini bildiriyor. Rusya'daki ölü sayısı 3 bin 807'ye yükseldi.