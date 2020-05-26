26.05.2020 - 11:08 | | milliyet.com.tr
Rusya'da yeni ölüm rekoru
Corona virüs vakalarında dünya üçüncüsü olan ülkede, can kayıpları her geçen gün artıyor. Son 24 saatte 174 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 807 oldu.
Mayıs ayı başından itibaren her gün en az 10 bin yeni vakanın tespit edildiği Rusya'da, bir günde 8 bin 915 test daha pozitif sonuç verdi.
Resmi verilere göre vaka sayısının 362 bin 342'ye ulaştığı ülkede, yeni bir ölüm rekoru daha kırıldı.
Moskova yönetimi, son 24 saatte 174 can kaybının kayıtlara geçtiğini bildiriyor. Rusya'daki ölü sayısı 3 bin 807'ye yükseldi.