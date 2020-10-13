13.10.2020 - 11:36 | | DHA
Rusya'da yeni rekor! 24 saatte 13 bin 868 yeni koronavirüs vakası
Rusya'da son 24 saatte 13 bin 868 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 326 bin 178e ulaştı. Rusya'da vakalar üç gündür 13 binin üzerinde seyrediyor.
Rusya'da son 24 saatte 13 bin 868 kişide daha virüs tespit edilmesiyle, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 326 bin 178'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 244 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 22 bin 966ya ulaştığını açıkladı.
Bursa’da 12 yıl önce ölen traktör sahibine, İstanbul'da köprüden kaçak geçiş cezasıBursa'nın İznik ilçesinde fıkra gibi bir olay yaşandı. 12 yıl önce vefat eden vatandaşın 8 yıldır hiç kullanılmayan traktörüne 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve otobandan kaçak geçme cezası geldi. Traktörün sahibinin yakınları bakanlığa itiraz ederken, gelecek cevap bekleniyor.