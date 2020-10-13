Rusya'da yeni rekor! 24 saatte 13 bin 868 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 13 bin 868 kişide daha virüs tespit edilmesiyle, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 326 bin 178'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 244 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 22 bin 966ya ulaştığını açıkladı.