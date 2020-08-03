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03.08.2020 - 17:47 | | İHA

Rusya’daki koronavirüs aşısı deneklerinde bağışıklık yanıtı oluştu

Rusya Savunma Bakanlığı, korona virüse karşı geliştirilen aşı adayı deneklerinde bağışıklık yanıtı oluştuğunu açıkladı.

Rusya’daki koronavirüs aşısı deneklerinde bağışıklık yanıtı oluştu

Rusya’da koronavirüse karşı geliştirilen aşı adaylarının klinik çalışmaları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri Burdenko Hastanesi’nde aşı testi yapılan tüm gönüllü deneklerde bağışıklık yanıtı oluştuğu belirtildi. Bakanlık ile Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından ortak geliştirilen aşının şu ana kadar deneklerde bir yan etki göstermediği ifade edildi.

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor de Kasım ayında korona virüse karşı aşı üretimine başlamayı planladığını duyurmuştu.

Sosyal medya uğruna ölümüne çekimZeytinburnu’nda bir kişi sosyal medyaya video çekmek için süratle giden aracın ön kaputunda seyahat ederek adeta ölüme meydan okudu. Bir başka sürücü ise akşam saatlerinde geldiği direksiyon eğitim alanında drift yapıp, tozu dumana kattı.
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