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03.09.2020 - 15:42 | | İHA

Rusya'daki orman yangınları söndürülemiyor

Rusya’nın Rostov kentinde dün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim bölgelerine sıçrayan yangında 500 hektardan fazla alan küle döndü. Şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle 15 ev ve 49 ahırda da büyük hasar oluştu.

Rusya'daki orman yangınları söndürülemiyor

Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Rostov kentinin ormanlık alanlarında dün başlayan ve 2 kişinin ölümüne yol açan orman yangını söndürülemiyor. Belokalitvinsky, Tarasovsky, Kamensky ve Krasnosulinsky çevresinde etkisini sürdüren yangın, gece saatlerine kadar 170 hektarlık alanı küle çevirdi. Gece yarısı orman yangını kontrol altına alınmaya başlanırken, rüzgarın etkisiyle sabah saatlerine doğru etkisini arttırdı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı gece saatlerinde yaptığı açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle yerleşim yerlerinden 100 kişinin tahliye edildiğini ifade etti. Bugün yapılan yeni açıklamada ise yangının şiddetini arttırdığı, 522 hektardan fazla alanın küle döndüğü ve alevlerin kontrol altına alınamadığı belirtildi.

ALEVLER 15 EV 49 AHIRA SIÇRADI

Rostov Valisi Vasily Golubev, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu yangına dair bilgilendirdi. Matviyenko’ya yangınla ilgili son durumu anlatan Golubev, söndürme çalışmalarında Be-200 yangın söndürme uçağı, Mİ-8 yangın söndürme helikopteri, 132 itfaiye aracı ve 461 kişinin görev aldığını söyledi.
Yangının 4 farklı bölgede etkisini sürdürdüğünü aktaran Vali Golubev, şu ana kadar yangında 2 kişinin öldüğünü, 15 evin ve 49 ahırın yandığını belirtti.
Yangınla ilgili rapor alan Matviyenko’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirdiği öğrenildi.

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