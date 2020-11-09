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09.11.2020 - 13:12 | | AA

Rusya'dan Biden'a zeytin dalı, Trump'a mesaj

Son dakika haberlere göre, ABD'nin tarihi seçiminde başkanlığı kazanan Joe Biden'ı henüz resmi olarak kutlamayan Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya'dan Biden'a zeytin dalı, Trump'a mesaj

Bir yorum yapmak için resmi sonuçları beklemenin doğru olacağını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sonuç her ne olursa olsun göreve gelecek başkan ile ilişkilerin normalleşmesi için anlaşmayı umduklarını belirtti.

Peskov, basın toplantısındaki soruya "Putin, Amerikan halkının her seçimine saygı göstereceğini ve seçilmiş her başkanla çalışmaya hazır olacağını defalarca söyledi" yanıtın verdi:

"Her halükarda sonraki ABD başkanı ile diyalog kurabileceğimizi ve beraber ikili ilişkilerimizi normalleştirmenin yolları üstünde anlaşabileceğimizi umuyoruz. Kaldı ki söz konusu ikili ilişkiler, istikrar ve güvenlik bakımından sadece iki halkı değil, dünyanın tüm halklarını ilgilendirmektedir."

Kremlin Sözcüsü, Rusya lideri Vladimir Putin’in seçim galibiyeti nedeniyle Biden’ı tebrik etmesi içinse seçimlerin resmi sonuçlarını beklemenin doğru olacağını kaydetti.

Moskova yönetimi, 2016'daki seçimlerde Cumhuriyetçi Trump’ı tebrik etmek için resmi sonuçları beklememişti. Peskov, halihazırdaki karar için ise Trump'ın yasal mücadele açıklamasının etkili olduğunu savundu.

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