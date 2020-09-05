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05.09.2020 - 11:45 | | İHA

Rusya'dan, eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’ya yaptırım kararı

Rusya, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve milletvekili Svyatoslav Vakarchuk dahil birçok Ukraynalıya yaptırım kararı aldı.

Rusya'dan, eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’ya yaptırım kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 22 Ekim 2018 tarihinde imzaladığı kararnameye istinaden Rusya hükümeti yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Rusya’ya karşı düşmanca tavır sergileyenlere karşı uygulanan yaptırım kararında bu kez eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, milletvekili Svyatoslav Vakarchuk ve Ukrayna Bağımsız Madenciler Sendikası Başkanı Mikhail Volynets gibi önemli isimler yer aldı.

Ukrayna’dan 41 ismin yer aldığı liste hükümetin resmi internet portalında yayınlanırken ismi geçen ve yaptırım kararı alınan kişilerin Rusya üzerinden bankalar aracılığıyla para transferi yapması, nakit ve nakit olmayan fonları ülkede tutmaları ve ülkede yatırım yapmaları yasaklandı. Ayrıca listede ismi geçen kişilerin Rusya’da var ise mülk ve varlıklarının tümünün dondurulması kararı alındı.

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