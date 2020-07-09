Rusya’dan Libya’da ateşkes çıkışı...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya’da çatışmaların durdurulması gerektiğini belirterek, “Türk meslektaşlarımızla, Rusya ve Türkiye devlet başkanlarının onayını alan diyaloğumuz kapsamında, (Libya’da) acilen ateşkes ilan edilmesine olanak verecek bakış açıları üstünde anlaşılması için çalışıyorduk ve çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Kongo, Mısır, Güney Afrika dışişleri bakanlarıyla video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Sergey Lavrov, “Libya krizinin çözümü için çatışmaların derhal durdurulması ve tarafların, silahlı birimlerini herhangi bir yönde ilerletme girişimlerinden vazgeçmesi gerekiyor” diye konuştu.

Sorunun askeri çözümle halledilemeyeceği gerçeğine ilişkin açıklamaların pratiğe dönüşmediğini belirten Lavrov, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in ateşkes belgesini imzalamaya hazır olduğunu bildirdi. Bunun yanında Lavrov, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın çatışmaları durdurmak istemediğini de ileri sürdü.

‘Çalışmalar sürüyor’

Rusya ile Türkiye’nin, Libya meselesine dair çalışmaları sürdürdüğüne dikkati çeken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Rus ve Türk liderlerinin inisiyatifiyle oluşturulan diyalog çerçevesinde Türk meslektaşlarımızla, ateşkesin ilan edilmesini sağlayacak yaklaşımların uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmalara devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Libya hükümetiyle temasta olduğuna işaret eden Lavrov, “Türk meslektaşlarımız, bu yönde Libya hükümetiyle çalışıyor. Mevcut koşullarda tek ve doğru olan karara varabileceklerini umuyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Ankara temkinli yaklaştı

Ankara, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklamasını geri adım olarak yorumladı. Açıklamayı değerlendiren Dışişleri kaynakları, Türkiye’nin Libya’da kalıcı ateşkesten yana olduğunu her fırsat ve zeminde dile getirdiğini, bu yönde de çaba harcadığını kaydetti. Aynı kaynaklar, kısa süre önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Libya’da kalıcı ateşkes tesis edilmesi için birlikte çalışmayı sürdürme konusunda mutabık kaldıkları”nı belirterek konuya dikkat çektiğini anımsattı.

Sirte’yle tıkandı

Lavrov’un yanı sıra Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyetin 15 Haziran’da İstanbul’a Libya gündemli çalışma ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyordu. Ancak teknik heyetlerin görüşmesinde “Sirte” başlığında tıkanıklık yaşanınca, görüşmeler ileri tarihe ertelenmişti. Böylelikle Ankara-Moskova hattında gerilime neden olan Sirte için, Rusya’ya “daha iyi düşünme fırsatı” verilmişti. Cufra Üssü’nün kuzeyinde yer alan Sirte’yi Afrika’da daimi üs olarak kullanmak isteyen Rusya’nın acil ateşkes çağrısı yapması, Ankara’da geri adım olarak yorumlandı.