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18.01.2021 - 00:47 |

Rusya’dan Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrılarına sert yanıt!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Moskova’da gözaltına alınmasına tepki gösteren ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB), "Egemen devletlerin ulusal yasalarına tecavüz etmeyin, kendi ülkenizdeki sorunlarla uğraşın." karşılığını verdi.

Rusya’dan Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrılarına sert yanıt!

 

Zaharova, ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına getireceği Jake Sullivan ve AB'den Moskova'da gözaltına alınan Navalnıy’ın serbest bırakılması çağrıları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Bu açıklamaları "önceden hazırlanmış yorumlar" olarak nitelendiren Zaharova, "Uluslararası hukuka saygı gösterin. Egemen devletlerin ulusal yasalarına tecavüz etmeyin, kendi ülkenizdeki sorunlarla uğraşın." ifadelerini kullandı. 

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, geçen yıl zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya’dan döner dönmez dün akşam Moskova’da havalimanında polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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