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10.02.2020 - 15:35 |

Rusya’nın Çin sınırındaki kentinde koronavirüse karşı maske takma zorunluluğu

Rusya’nın Çin’in yalnızca 20 kilometre uzağında bulunan ve Uzak Doğu Bölgesi’nin en büyük kenti olan Habarovsk’ta koronavirüs tehdidine karşı maske takılması zorunluluğu getirildi.

Rusya’nın Çin sınırındaki kentinde koronavirüse karşı maske takma zorunluluğu

Rusya’nın Habarovsk kenti koronavirüs tehdidine karşı oldukça açık. 600 bin nüfuslu kentte şimdiye kadar herhangi bir vakaya rastlanmasa da, yetkililer işi şansa bırakmadı.

Kentte tedbir amacıyla bugünden itibaren maske takma zorunluluğu getirildi. Bu adım geçen hafta Çin ile olan sınırın kapatılmasının ardından geldi.

Kural kamuda çalışan öğretmenler, doktorlar, banka çalışanları, kurye ve taksi şoförleri dahil olmak üzere doğrudan halkla çalışan işçilerin neredeyse tümünü kapsıyor. Diğer yandan tedbir, halka açık olarak düzenlenen kalabalık tüm büyük etkinlikleri de kapsayacak.

Maskeler iki saatte bir değiştirilecek

Maskelerin her iki saatte bir değiştirilmesi gerekecek.

Kentte düzenlenen bir acil durumlar komisyonu toplantısında eczanelerde herkes için yeterli maske olduğu belirtildi.

Yerel bir eczacılık zincirinin müdürü olan Denis Ulibişev, “Depolarda 40 bin maske var, 12 Şubat’ta ise 50 bin maske daha almayı planlıyoruz” dedi.

 

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