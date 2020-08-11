11.08.2020 - 17:31 | | DHA
Rusya'nın duyurduğu aşının ismi de açıklandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüs aşısının tescillendiği açıklamasının ardından aşının adı da açıklandı.
Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) Aşının adının Sputnik V olacağını açıklandı. Yapılan açıklamada, “1957’de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi” denildi.
Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Hepsi mağaradan çıktıMilli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Pençe Kaplan Operasyonu paylaşım yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, 'Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait; 1 adet AT-4 güdümlü tanksavar silahı, 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi' denildi.