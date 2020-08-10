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10.08.2020 - 15:03 | | DHA

Rusya'nın en büyük renkli elması bulundu

Yakutistan’da yoğun sarı renkli 236 karatlık elmas bulundu. Mücevher, Rusya'da bugüne kadar çıkarılmış en büyük renkli elmas olarak kayıtlara geçti.

Rusya'nın en büyük renkli elması bulundu

Rusya merkezli elmas madenciliği şirketi Alrosa'nın alt kuruluşu Almazy Anabara, yoğun sarı renkli 236 karatlık elmasın Yakutistan'ın Ebelyakh madeninden çıkarıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, elmasın boyutlarının 47x24x22 milimetre olduğu, söz konusu elmasın 120-230 milyon yıllık olduğunu açıkladı. Elmasın, Rusya'da bugüne kadar çıkarılmış en büyük renkli elmas özelliğine sahip olduğu da ifade edildi.

Rusyanın en büyük renkli elması bulundu


Alrosa'nın Kesim ve Cilalama Bölümü Başkanı Pavel Vinikhin, elmasla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Böylesine büyük bir renkli işlenmemiş elmas bulmak eşsiz bir keşif. Elmas, Alrosa'nın Birleşik Satış Organizasyonu'nda uzmanlarımız tarafından incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Ondan sonra kesim için üreticilerimize mi vereceğimize yoksa işlenmemiş olarak mı satacağımıza karar vereceğiz."

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