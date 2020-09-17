17.09.2020 - 07:00 |
Rusya’nın gözü de Venüs’te
İngiliz ve ABD’li bilim insanları Venüs gezegeninde fosfin adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun Dünya’ya benzer bir yaşamın belirtisi olduğunu geçen pazartesi duyurmuştu.
Rusya bu duyurudan bir gün sonra Venüs’ü keşfe hazırlandıklarını açıkladı. “Venüs’ün Rus bir gezegen olduğuna inanıyoruz” diyen Rus uzay ajansı Rocosmos’un başkanı Dmitry Rogozin, Venüs’te incelemeler yapmak için ulusal bir proje başlatılacağını söyledi. Açıklamada, Venüs’teki ilk çalışmaların Sovyetler Birliği tarafından yürütüldüğü hatırlatıldı.
İzmir'de alacak verecek kavgası kanlı bittiİzmir'in Konak ilçesinde M.F.Ö. (37), 300 lira alacaklı olduğu ileri sürülen Fırat A.'yı (24), çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.