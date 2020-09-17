Rusya’nın gözü de Venüs’te

Rusya bu duyurudan bir gün sonra Venüs’ü keşfe hazırlandıklarını açıkladı. “Venüs’ün Rus bir gezegen olduğuna inanıyoruz” diyen Rus uzay ajansı Rocosmos’un başkanı Dmitry Rogozin, Venüs’te incelemeler yapmak için ulusal bir proje başlatılacağını söyledi. Açıklamada, Venüs’teki ilk çalışmaların Sovyetler Birliği tarafından yürütüldüğü hatırlatıldı.