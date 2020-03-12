MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya'nın savaş uçakları Suriye'den Rusya'ya geri döndü
ABONE OL
12.03.2020 - 11:23 | | İHA

Rusya'nın savaş uçakları Suriye'den Rusya'ya geri döndü

Rusya’nın Suriye’de bulunan Hmeymim Hava Üssü’ndeki 5 savaş uçağı İran üzerinden hareketle Rusya’ya geri döndü.

Rusya'nın savaş uçakları Suriye'den Rusya'ya geri döndü

Rusya’nın Suriye’deki en önemli ve en büyük hava üssü olan Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü’nde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rusya tarafından hava üssüne keşif uçağı gönderilirken dün Rus savaş uçakları Rusya’ya geri döndü.

Sivil radar takip merkezleri tarafından uçakların rotalarıyla ilgili paylaşılan verilere göre dün Rus Hava Kuvvetleri’ne ait RA-85041 kuyruk numaralı TU - 154 tipi uçak İran hava sahasını kullanarak Hazar denizi üzerinden Rusya’daki Volga şehrindeki askeri hava alanına ulaştı. Bu uçağın arkasından ise Rus SU-24 tipi 4 adet asker bombardıman uçakları havalandı. Bu uçaklarda birlikte hareket ederek aynı güzergahtan Volga’da bulunan askeri havaalanına ulaştı. Rus uçaklarının Rusya’ya dönüşleri ile ilgili Rusya tarafından bir açıklama yapılmadı.

İzmir'de sıcak dakikalar! AVM boşaltıldıİzmir’in Bornova ilçesinde elinde silahlı AVM’ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. İçeriden silah sesleri gelirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahıs kısa sürede gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Corona virüsten korunma yolları nelerdir, tedavisi var mı?

Corona virüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Corona virüsten korunma yolları nelerdir, tedavisi var mı?

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Sıradaki Haber