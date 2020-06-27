Rusya’nın Sirte’ye sevkiyatı arttı

Libya’da Türkiye’nin desteklediği ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), son dönemde ülkenin doğusundaki Halife Hafter güçlerine Rusya tarafından gönderilen yardımdan şikayetçi. Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusu, Suriyeli paralı savaşçı ve Pantsir hava savunma sistemleri taşıyan Rus uçaklarının Sirte’deki El-Gırdabiyye Üssü’ne en az 11 iniş yaptığını duyurdu.

Libya basınında yer alan haberlere göre, orduya bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, Rus Antonov ve İlyuşin kargo uçaklarının Sirte’deki El-Gırdabiyye Askeri Hava Üssü’ne en az 11 iniş yaptığını açıkladı. Dırah, söz konusu uçaklarla Suriyeli paralı savaşçı ve Rus yapımı 6 Pantsir hava savunma sisteminin yanı sıra silah ve mühimmatların taşındığını kaydetti. Sirte ve Cufra Askeri Hava Üssü son dönemde Libya’daki iç savaşın ana gündem maddesini oluşturuyor.

Petrol sahalarındalar

Öte yandan Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyinde bulunan yüksek kapasiteye sahip ancak üretimin durduğu Şerare Petrol Sahası’na Rus ve diğer uyruklardan yabancı paralı askerlerin girmesinden derin kaygı duyulduğunu belirtti. Libya’da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatıyla yetkili kurumdan yapılan açıklamada, “Rus ve diğer uyruklardan paralı askerlerin 25 Haziran akşamı ülkenin güneyindeki Şerare Petrol Sahası’na konvoy halinde gelerek, burada ‘Petrol Tesisleri Muhafızları’ isimli silahlı grupla görüşmesinden büyük endişe duyulduğu” ifade edildi.

Açıklamada, sözlerine yer verilen Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah, yabancı ülkelerin petrol üretimini engellemesini kesinlikle reddettiğini belirterek, Libya’nın küresel petrol piyasasındaki yokluğundan yabancı ülkelerin faydalandığını göz önüne almak gerektiğini kaydetti.

Kremlin Sarayı’nın yemek işini yönettiği için “Şef” lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin’e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde faaliyet gösterdiği belirtilen paralı askerleri ve siyasi girişimleriyle tanınıyor. Rusya’nın Kırım’ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara Moskova’nın desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, Birleşmiş Milletler raporlarına göre 1000’den fazla paralı askeriyle Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşıyor.

Avrupa’dan ortak açıklama

Almanya, Fransa ve İtalya, Libya’daki taraflara “çatışmaları durdurma” çağrısında bulundu. Üç ülkenin dışişleri bakanlığından yapılan ortak açıklamada, Libya’daki durumun daha da kötüleşmesi ve gerginliğin bölgede artması riski nedeniyle Almanya, Fransa ve İtalya’nın Libya’daki tüm taraflara, çatışmaları hemen ve ön koşulsuz durdurma, silahlanmaya son verme çağrısında bulunduğu bildirildi. Açıklamada, yabancı aktörlerden ihtilafa karışmaya son vermeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin aldığı silah ambargosu kararına tamamen uymaları istendiği aktarıldı. Açıklamada, ateşkes anlaşmasını ve Libya’daki krize ilişkin müzakere edilmiş siyasi çözümü destekleyecek her türlü girişimin kapsayıcı ve tek geçerli çerçeveyi teşkil eden Berlin sürecine sıkıca bağlı olması gerektiği kaydedildi.