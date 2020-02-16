Rusya’yla kritik İdlib görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “56. Münih Güvenlik Konferansı”na katılmak üzere bulunduğu Münih’te, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Maas ile yaptığı görüşmede, İdlib konusunun gündeme geldiğini aktaran Çavuşoğlu, İdlib’de rejimin siyasi çözüm yerine askeri çözüme inandığını ve son zamanlarda saldırganlığını artırdığını belirtti. Çavuşoğlu, bu saldırıları durdurmak için Türkiye’nin, Rusya ile çaba sarf ettiğine değinerek, “Pazartesi günü bizim heyetimiz Moskova’ya gidecek, daha önce Rus heyeti Ankara’daydı. Görüşmelerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ateşkesin tesis edilmesi için birlikte çaba sarf edilmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, “İngiltere ve ABD’nin verdiği desteği, başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerinden ve Avrupa Birliği’nden (AB) de daha görünür şekilde görmek istiyoruz. Eğer biz bunu durduramazsak, büyük insani trajedi olacak” diye konuştu. Çavuşoğlu, şu anda Türkiye sınırına yaklaşan insanlar için Almanya’nın da desteğiyle briket evler yaptıkları bilgisini paylaşarak, bunun geçici çözüm olduğuna dikkati çekti. Asıl önemli unsurun ateşkesin sağlanması olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu “Biz istiyoruz ki; Rusya ile yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerde, diplomasi yoluyla bunu başaralım ama eğer bu mümkün olmazsa, gerekli tedbirleri de alacağımızı zaten Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) açıkladı. Çünkü rejim, sadece masum insanları hedef almıyor. Bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerlerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil” dedi.

‘Rusya nüfuzunu kullansın’

Bakan Çavuşoğlu ile Suriye ve Libya’daki krizleri görüştüklerini aktaran Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise İdlib’deki çatışmaların durmaması halinde bir insani felaketin yaşanmasından büyük endişe duyduklarını vurguladı. Maas, “İdlib’deki saldırı ve çatışmaların durması için Rus tarafından beklentimiz, Esad rejimine olan nüfuzunu kullanması. Bunu bu sabah görüşmede, Rus tarafına ilettik” ifadelerini kullandı.

Saldırıların durmaması halinde daha çok insanın İdlib’den ayrılmasını beklediklerini belirten Maas, “Bu kimsenin çıkarına değil. Bundan dolayı gelecek hafta, Türkiye ile Rusya arasında yapılması planlanan görüşmelerde, insani felaketin önlenmesi için ilerleme sağlanmasını ümit ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Libya’da ‘siyasi süreç’

İki bakan görüşmelerinde Libya konusunu da ele aldı. Çavuşoğlu, “Libya’da kalıcı bir ateşkesten sonra tek çözüm, siyasi çözümdür. Bunun için de birlikte çalışacağız” dedi. Sahadaki en büyük riskin, Hafter’in ihlalleri olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, sivillere yönelik saldırılarını artıran Hafter’in mutlaka durdurulması gerektiğinin altını çizdi. Maas, ise “BM kararından sonra çatışmaların durması, daha sonra ateşkes olması, silah ambargosuna riayet edilmesi ve böylelikle yapılan görüşmelerde adım adım ateşkesi sağlamak istiyoruz. Bunun için Türk tarafının da desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda konuştuk. Aynı şekilde, Hafter’e yakın olanlarla da adım adım Berlin’de alınan kararları uygulamak ve siyasi süreci başlatmak istiyoruz” dedi.

‘İlişkileri etkilememeli’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,, Münih’teki Güvenlik Zirvesi’nde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de görüştü. Görüşme sonrası konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Suriye’deki görüş ayrılıkları Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli. İdlib’deki durum Rusya ile S-400 anlaşmasını etkilemeyecek’ dedi.

Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından da paylaşımda bulundu. Lavrov ile faydalı bir görüşme yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Pazartesi günü heyetlerimiz Moskova’da bir araya gelecek. Bu görüşmelerden sonra tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.