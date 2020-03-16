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16.03.2020 - 23:29 | | AA

Rutte'den korkutan açıklama: Hollandalıların büyük bir kısmı corona virües yakalanacak

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, halkın büyük bir kısmında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüleceğini söyledi. Başbakan Rutte, ülkede Kovid-19 salgınına ilişkin canlı yayında ulusa seslendi.

Rutte'den korkutan açıklama: Hollandalıların büyük bir kısmı corona virües yakalanacak

Salgınının kısa sürede son bulmayacağına dikkati çeken Rutte, "Hollanda halkının büyük bir kısmının önümüzdeki süreçte enfekte olacağı bir gerçek." dedi.

Rutte, ülkede salgına karşı "kontrollü grup bağışıklığı" kazanılmasının gerekliliğine vurgu yaparak, "Bağışıklık kazanan sayısı ne kadar çok olursa virüsün yaşlı ve hastalara yayılması o kadar az olur. Bu hastalığa yakalanıp iyileşenler tekrar hastalanmaz. Bu kişilerle bağışıklığı zayıfların etrafına duvar örmüş oluruz fakat bu uzun zaman alacak. Zayıfları ancak bu şekilde koruyabiliriz." diye konuştu.

Aşısı bulunmadığı sürece salgının Hollanda'yı es geçmeyeceğine dikkati çeken Rutte, bu aşamada virüsün yayılmasını yavaşlatmak için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısı 47 olduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca vaka sayısının 47 olduğunu açıkladı. Koca yaptığı açıklamada, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım." ifadelerini kullandı.
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