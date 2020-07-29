29.07.2020 - 07:00 |
‘S-400’de olası yeni sipariş için çalışıyoruz’
Rusya’nın devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 füze savunma sisteminin ikinci partisinin sevkiyatı olasılığı üzerinde çalıştığını ifade etti.
Sputnik Türkçe’nin haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e şirketin faaliyetleri konusunda bilgi veren Çemezov, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik yükümlülükler ve sevkiyatın vaktinden önce yerine getirildiğini kaydetti. Çemezov, “Bu, NATO ülkesine yapılan bu çaptaki ilk sözleşme ve toplam değeri 2.5 milyar dolar. Şimdi sevkiyatın olası ikinci kısmı üzerinde çalışıyoruz” dedi.