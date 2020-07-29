‘S-400’de olası yeni sipariş için çalışıyoruz’

Sputnik Türkçe’nin haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e şirketin faaliyetleri konusunda bilgi veren Çemezov, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik yükümlülükler ve sevkiyatın vaktinden önce yerine getirildiğini kaydetti. Çemezov, “Bu, NATO ülkesine yapılan bu çaptaki ilk sözleşme ve toplam değeri 2.5 milyar dolar. Şimdi sevkiyatın olası ikinci kısmı üzerinde çalışıyoruz” dedi.