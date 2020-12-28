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28.12.2020 - 17:46 | | AA

S.Arabistan'da tutuklu kadın aktiviste altı yıl hapis

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan kadın aktivist Luceyn el-Hezlul hakkında 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

S.Arabistan'da tutuklu kadın aktiviste altı yıl hapis

Suudi Arabistan merkezli "Sabq" gazetesinde yer alan haberde, Hezlul'un "terörle mücadele kapsamında suç kabul edilen faaliyetlerde bulunmak, terörü finanse etmek ve dış desteklerle rejimi değiştirmeye çalışmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Düşünce mağdurlarının haklarını savunan Suudi Arabistanlı insan hakları savunucuları ve aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" topluluğunun Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre, Riyad Ceza Mahkemesi, Hezlul'un, gözaltına alındığı gün başlangıç kabul edilerek 5 yıl 8 ay hapsine, cezanın yarı süresinin (2 yıl 10 ayının) ise durdurulmasına hükmetti.

Bu kapsamda mahkeme, Mayıs 2018'de gözaltına alınan Hezlul'un bu süre içinde hapiste geçirdiği 2 yıl 7 ay göz önünde bulundurularak 3 ay daha cezaevinde kalmasına karar verdi.

Hezlul'un dava dosyası 25 Kasım'da terör mahkemesine sevk edilmişti.

Mayıs 2018'de gözaltına alınmıştı

Aralarında Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan, Nevf Abdulaziz, Azize el-Yusuf ve Rukayye el-Muharib gibi isimlerin bulunduğu Suudi Arabistanlı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün de aralarında bulunduğu bazı insan hakları örgütleri, kadın haklarını savundukları belirtilen söz konusu aktivistlerin, işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan ise bu iddiaları yalanlamıştı.

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