Saçına yetecek su akacak!

Saçına çok önem veren ABD Başkanı Donald Trump (74) geçen ay duş başlıklarıyla ilgili şikayetini dile getirerek şunları söylemişti: “Duş başlıkları bir problem. Duş alırken su gelmiyor. Saçınızı yıkamak istiyorsunuz su akmıyor. Ne yapıyorsunuz? Banyoda daha uzun süre kalıp, duş almaya çalışıyorsunuz. Sizi bilmem ama benim için saçım çok önemli, saçım iyi yıkanmalı ki mükemmel olsun. Bu nedenle duş başlıklarından yeterli su akmalı.” Trump ayrıca ABD’lilerin su az geldiği için sifonu bir kez değil, 10 - 15 kez çekmek zorunda kaldığını da söylemişti.



Obama kısıtlamıştı

ABD Enerji Bakanlığı, su tazyikli akmadığı için saçlarını zor yıkadığını söyleyen başkanın şikayetine kulak verdi. Bakanlık duş başlığı standartlarını değiştirmek için harekete geçti. Bakanlığın yeni yönetmeliği su tasarrufu için 1992’de getirilen sınırlamaların kaldırılmasını öngörüyor. 1992’de alınan karar gereği, bir duş başlığından dakikada 9.4 litre su akmasına izin veriliyordu. Bunun üzerine çoklu duş başlıkları yaygınlaşınca 2013’te Obama yönetimi yasayı düzenleyip, “Duş başlıklarının tümünden akacak su miktarı dakikada toplam 9.4 litredir” demişti. Şimdi daha fazla su akışına izin verilecek. Çevreciler yeni durumun su tüketimini artıracağını açıkladı.