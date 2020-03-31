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31.03.2020 - 14:16 | | AA

Sağlık çalışanları kapı kapı dolaşarak corona virüsü taşıyanları arayacak

Afrika'daki corona virüsü salgınının merkezi haline gelen Güney Afrika'da evlerde sağlık taraması yapılacak.

Sağlık çalışanları kapı kapı dolaşarak corona virüsü taşıyanları arayacak

Güney Afrika’da sağlık çalışanları, yeni tip corona virüsü (Covid-19) taşıyanları tespit edebilmek için kapı kapı dolaşmaya hazırlanıyor.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, virüsle mücadele kapsamında 10 bin saha çalışanının evleri ziyaret ederek, hastalık belirtisi gösterenleri belirleyeceğini duyurdu.

Ramaphosa, hafif belirtiler taşıyanların evde kalacağını, orta ve ağır belirti taşıyanların ise klinik ve hastanelere taşınacağını ifade etti.

Programın hastalığa karşı alınan önlemlerde yeni bir aşama olduğuna dikkati çeken Ramaphosa, hükümetin enfekte olmuş kişilerle temas edenleri bulmak için de teknoloji geliştirdiğini belirtti.

Afrika’daki Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke olan Güney Afrika’da toplam vaka sayısı 1326.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 3.

Erdal Özyağcılar lavaş yaptıCorona virüs tedbirleri kapsamında karantina günlerini evinde geçiren usta oyuncu Erdal Özyağcılar, mutfağa girdi hamur açtı.
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