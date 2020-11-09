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09.11.2020 - 07:00 |

Sahte sonuç satan çete çökertildi

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçtiği Fransa’da uçakla seyahat edecek kişilere sahte negatif Kovid-19 test sonucu satan 7 kişilik çete çökertilerek, üyeleri gözaltına alındı.

Sahte sonuç satan çete çökertildi

Fransız basınına göre, sınır polisi çete üyelerinin uluslararası uçuşlara binecek yolcular ile istirahat izni almak isteyen kişilere, gerçek bir laboratuvarın adını kullanarak negatif ya da pozitif Kovid-19 test sonucu hazırladığını tespit etti. Bir aydır takip edilen ve Roissy Charles-de-Gaulle Havalimanı çevresinde konuşlanan çete, testleri 100 ila 300 euro arasında değişen fiyatlara satıyordu. Evrakta sahtecilik suçlamasıyla yakalanan kişilerin cep telefonlarında 300 sahte test sonucu bulundu. Çetenin ilk duruşmasının Mart 2021’de başlaması bekleniyor. Sanıkların para cezasının yanı sıra 5 yıla kadar hapis cezası alacağı belirtiliyor.

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