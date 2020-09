Saint Kitts Ve Nevis Hakkında Bilgiler; Bayrağının Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Saint Kitts ve Nevis Federasyonu 1983’te Birleşik Krallıktan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Ülkenin bayrağında Pan-Afrikan renkleri kullanılmıştır. Üçgen şeklinde sol köşede yeşil, sağ alt köşede kırmızı renkler bulunuyor. Sol alt köşeden, sağ üst köşeye siyah bir şerit uzanıyor. Siyah şeridin ortasında iki beyaz yıldız vardır. Yeşil, siyah ve kırmızı renkleri ayıran ince bir sarı şerit bulunuyor. Basseterre, Cayon, Charlestown, Dieppe Bay Town, Gingerland, Newcastle ülkenin önemli şehirleridir.



Saint Kitts ve Nevis Nerededir?



Saint Kitts ve Nevis ülkesi Karayip Denizinde Rüzgaraltı takımadalarını oluşturan iki ada üzerine kuruludur. Bir ada ülkesi olması bakımından hiçbir ülkeyle kara sınırı bulunmuyor. Kuzeyinde Anguilla, kuzeybatısında ABD Virgin, güneyinde Antique ve Barbuda Adaları bulunuyor.



Saint Kitts ve Nevis ülkesi Kuzey ve Güney Amerika’nın birleşme noktasının doğu tarafında bulunuyor. Adaya en yakın ülkeler kuzeyde Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti, güneyde ise Trinidad ve Tobago ile Venezuela’dır.



Ülke, toplamda 6.1 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Ülkeyi oluşturan Saint Kitts ve Nevis adaları The Narrows boğazı ile ayrılmıştır. Her iki adada volkanik kökenlidir. Zirveleri tropikal ormanlarla kaplıdır. Nüfusun geneli düzlük kıyı bölgelerinde yaşıyor. Kitts tropik savan iklimine, Nevis de tropik muson iklimine sahiptir. Ülke Eylül ve Kasım aylarında bol yağışlı olduğu için Şubat-Mart ayları ziyaret için en uygun aylardır.



Basseterre ve Newcastle şehirlerinde uluslararası havaalanları bulunuyor. Bu havaalanları sayesinde ülke turizmi gün geçtikçe gelişiyor. Turistler daha ziyade, sakin ortamı, muhteşem plajları, ada kültürü ve dalış için burayı tercih ediyorlar. Türkiye’den bu ülkeye direk seferler bulunmuyor. Bu adalara gitmek isterseniz 3 aktarma yapmak zorundasınız.



Brimstone Tepesi Kalesi, Timothy Hill, Fairview Great House & Botanical Garden, Romney Manor, Katolik Katedrali, Montpelier House, Peak Heaven, Wreck of the River Taw gezilecek yerler arasındadır.



Saint Kitts ve Nevis Nüfusu Ne Kadardır?

Ülkenin nüfusu 2020 yılının ilk yarısı itibariyle 53.199 olup, yıllık nüfus değişim oranı da %0,79’dur.

Kilometre başına düşen kişi sayısı ise 205’dir.



Nüfusun; %90,4’ünü siyahî, %5’ini melez, %3’ünü Doğu Hint, %1’ini beyazlar, %0,6’sını da diğer milletler oluşturuyor.



Saint Kitts ve Nevis Başkenti Neresidir?

Ülkenin başkenti, Saint Kitts adasında bulunan Basseterre şehridir. Basetterre, 1983’den beri ülkenin en büyük ve tek büyük şehir olma özelliğine sahiptir. Adanın güneybatı kıyısında konumlanan bu şehir Karayiplerin en eski şehirlerinden biridir. Şehir, Leeward Adaları'nın başlıca ticari depolarından biridir.



Basseterre, ızgara şeklinde düzenlenmiş bir şehir olup, şehir içinde uzanan dört ana caddesi bulunuyor. Eski binalara ve adliyeye sahip Bağımsızlık Meydanı, şehrin önemli turizm merkezlerinden biridir.



Şehirde, uluslararası bir hava limanı bulunuyor. Yabancı ziyaretçiler buraya daha ziyade, festivaller, dalış, doğal yaşam turları, eğlence, safari ve sakin bir tatil geçirme için geliyorlar.



National Museum, Immaculate Conception Co-Cathedral Catholic Church, Cockleshell Beach, Berkeley Memorial, Clay Villa Plantation House & Gardens, Independence Square ve Christopher Heritage Society öne çıkan gezilecek yerler arasındadır.



Saint Kitts ve Nevis Para Birimi Nedir?



Ülkenin ulusal para birimi Doğu Karayip Dolarıdır. Bir Doğu Karayip Doları 2,73 Türk Lirasına eşittir.



Saint Kitts ve Nevis Resmi Dili Nedir?



Ülkenin resmi dili İngilizcedir. İngilizce dışında, yerel halk İngilizcenin de içine karıştığı bir yerel dil kullanıyor.



Saint Kitts ve Nevis ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Ülke, zaman bakımından Türkiye’den 7 saat geridedir. Buna göre; Saint Kitts ve Nevis’de saatler 03.00’ı gösterdiğinde, Türkiye’de saat 10.00’dır.