Saint Lucia Hakkında Bilgiler; Saint Lucia Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Ada volkanik kökenlidir ve kuzeyden güneye, ağaçlık dağların merkezi bir sırtıyla ikiye bölünmüştür. Adadaki en yüksek nokta Gimie Dağı’dır ve bu dağ 959 metredir. Eski bir volkanın kraterindeki Petit Piton yakınlarındaki Soufriere kasabasının adını aldığı kaynayan kükürt kaynakları bulunmaktadır. Bir turizm bölgesi olan kaynaklar aynı zamanda önemli bir enerji potansiyeli içermektedir.



Saint Lucia Nerededir?



Saint Lucia, Karayip Denizi’ndeki ada eyaletidir.



Saint Lucia Nüfusu 2020 Yılında Ne Kadardır?



Ülkenin nüfusu 2020 yılında 183,627 kişi olarak kaydedilmiştir.



Saint Lucia Başkenti Neresidir?



Saint Lucia’nın başkenti Castries’tir. Bu şehir aynı zamanda ana liman olarak kullanılmaktadır.



Saint Lucia’nın Para Birimi Nedir?



Saint Lucia’nın para birimi Doğu Karayip dolarıdır. Bir Doğu Karayip doları yaklaşık olarak 2,73 Türk Lirasına eşittir.



Saint Lucia’nın Resmi Dili ve Konuşulan Diller Nelerdir?



Saint Lucia’nın resmi dili İngilizcedir. Halk arasında yerel dillerin de konuşulduğu bilinmektedir. Bu yerel dillere örnek olarak Fransızca verilebilir.



Saint Lucia ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Saint Lucia Türkiye saatine göre 6 saat geridedir.



Saint Lucia’nın Tarihçesi Nedir?



Avrupa’nın Saint Lucia keşfinin kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1500’lü yıllarda olduğu düşünülmektedir. İlk kolonizasyon girişimleri 1605 ve 1638 yıllarında İngilizler tarafından yapılmıştır. Ancak hastalık ve adanın yerlileriyle yaşadıkları düşmanlıklar yüzünden hüsrana uğramışlardır. Başarılı bir yerleşim 1650 yılında Fransızlar tarafından gerçekleştirildi ve 1660 yılında Fransızlar ile adanın yerlileri arasında anlaşma sağlandı. 1664 yılında Saint Kitts valisinin oğlu Thomas Warner adayı geri aldı.



Ancak Breda Antlaşması ile ada 1667 yılında Fransa’ya geri verildi. 1674 yılında Fransa hükümdarlığı tarafından sahiplenen ada Martinik’e bağımlı hale geldi. Fransızların Saint Lucia’nın gelişimi üzerine etkisi, Roma Katolik Kilisesi’nin egemenliği ve bir Fransız özdeyişinin hayatta kalmasıyla örneklenmektedir. 1763’ü takip eden yıllarda, Fransız çiftçiler Saint Vincent ve Grenada’dan gelerek pamuk ve şeker tarlaları kurmuşlardır.



1834 yılında köleler özgürleştirildiğinde, Saint Lucia’da 13.000 kişiden fazla siyah köle, 2.600 kişiden fazla özgür siyah ve 2.300 beyaz vardı. Refah, şeker kamışı endüstrisinin gerilemesiyle engellendi. Gelişme ise muz ve kakao yetiştiriciliğinin artması ve şeker kamışının yeniden canlanmasıyla geldi.



Saint Lucia ve Bağımsızlık



Temsili hükümet, yasama konseyine seçmeli bir unsur getiren 1924 Anayasası ile elde edildi. 1936 Anayasası konseyde gayri resmi çoğunluk sağladı. 1958 yılında Batı Hint Adaları Federasyonu’na katıldı ancak kolonyal statüsü değişmeden kalmıştır. 1960 Anayasasına göre Windward Adaları valiliği kaldırıldı ve Saint Lucia, federasyon içinde özerk bir birim haline geldi. Aynı zamanda daha büyük bir iç öz yönetim seviyesine ulaştı. Bağımsızlığa 22 Şubat 1979 tarihinde sahip oldu. İngiliz Milletler Topluluğu içinde parlamenter demokrasi olarak kaldı.



Sağlık ve Refah



Ada genelinde birkaç tane genel hastane ve pek çok sağlık merkezi bulunmaktadır. Vieux Fort’ta dini bir tarikat tarafından işletilen özel bir hastane de bulunmaktadır.



Eğitim



İlköğretim ücretsiz ve zorunludur. Castries şehrinde West Indies Üniversitesi’nin bir şubesi bulunmaktadır. Ayrıca bir teknik kolej ve öğretmen yetiştirme koleji de vardır. İlkokulların çoğunluğu dar görüşlüdür ve esas olarak Roma Katolik olarak belirtilmektedir.



Adalet



Saint Lucia, bir temyiz mahkemesi ve bir yüksek mahkemeden oluşan Doğu Karayip Yüksek Mahkemesi ile olan ilişkisini korumaktadır.