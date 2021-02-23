‘Salgın 2022’nin başlarında sona erer’

Danimarka devlet yayıncısı DR’ye açıklamalarda bulunan Kluge, 2021 yılında da Kovid-19’un tüm dünyada etkisini göstereceğini ancak 2020 yılına göre daha temkinli ve yönetilebilir olacağını vurguladı.Kluge, “2022’nin başında salgının sona ereceğini düşünüyorum. Virüs olmaya devam edecek, ancak kısıtlamalara ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Bu iyimser bir mesaj” ifadelerini kullandı.

Kovid-19’un mutasyona uğramasını da değerlendiren Kluge, mutasyonların hızlı yayılmasının kendilerini endişelendirdiğini, ancak mutasyonlar için temelden aşı üretmeye gerek olmadığını söyledi. Mutasyonların virüsü kontrolden çıkarmayacağının altını çizen Kluge, ancak sağlık sistemleri baskı altında olan ülkelerdeki sağlık sisteminin, daha fazla baskı altında olabileceğini, bu yüzden mutasyonları çok ciddiye aldıklarını kaydetti.