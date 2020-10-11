Salgın bahardan daha ‘şiddetli’

Koronavirüsle mücadele eden Avrupa ülkelerinin çoğu kısıtlamalara geri dönerken önceki gün kıtada pek çok rekor aynı anda kırıldı. Avrupa genelinde ilk kez 100 binden fazla yeni vaka kaydedilirken, aldığı kısıtlama kararlarıyla “kısır” bir ikinci dalgayı bastırmak için mücadele eden Fransa’da salgının başlangıcından bu yana ilk kez son 24 saat içinde 20 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Bahar aylarındaki ilk salgın dalgasından en fazla etkilenen Avrupa ülkeleri olan İspanya ve İtalya’nın ise vaka sayılarında yükseliş olduğu bildirildi. Son 24 saatte 13,864 yeni vakanın tespit edildiği İngiltere’de ise yetkililer yakında günlük 50 bin yeni vakanın görülmesinin olası olduğunu söyledi. Ayrıca, bulaş oranının yüksek olduğu İngiltere’de her 10 koronavirüslü kişinin 10 ila 15 kişiye virüs bulaştırabildiği belirtildi. Avrupa’daki rekor vaka sayısına benzer, acımasız bir dönüm noktasını da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) duyurdu. DSÖ, Cuma günü dünya genelinde salgının başlangıcından bu yana ilk kez 350 binden fazla yeni vakanın görüldüğünü açıkladı.

Koronavirüs beyne sızıyor

Almanya’da Hamburg-Eppendorf Üniversite Tıp Merkezi’nden bilim insanları, koronavirüs nedeniyle ölenlerin çoğunun beyninde virüsün izlerine rastladı. The Lancet dergisinde yayınlanan araştırmada bilim insanları, 51-94 yaşları arasındaki 43 kişinin cesedine otopsi yaptı. Ölenlerin yüzde 53’nün beyinlerinde koronavirüse rastlandı. Koronovirüs izlerinin beynin kök hücrelerinde ve ondan dallanan nöronlarda tespit edildiği belirtilirken, koronavirüsün sızması sonucu beyinde meydana gelen değişikliklerin önemsiz olduğu kaydedildi.

Salgının ortasında ‘Ölüler Günü’

Meksika’nın başkenti Meksiko’nun Xochimilco mahallesinde koronavirüs salgının ortasında “Ölüler Günü” etkinlikleri düzenlendi. Amacı ölüleri anmak olan Ölüler Günü’nün kutlanmasına neden olan efsaneye göre, La Llorona boğduğu çocuklarını pişmanlıkla nehirlerde ve kasabalarda arar, geceleri ise onu duyan yerlileri korkutur. Şehirde bu efsanenin anlatıldığı oyunda ise La Llorona karakterine aktris Nayeli Cortes canlandırdı.

Kanada ve İskoçya’da kısıtlamalar başladı

Kanada, Cuma günü 2,554 yeni koronavirüs vakasıyla üst üste 8’inci gün “en yüksek günlük vaka” rekorunu kırdı. Yetkililer, vaka sayılarında artışın devam edeceğini belirtirken Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkenin bahar aylarından daha kötü bir duruma geldiğini ve ikinci dalganın “sinir bozucu” olduğunu söyledi. Ülkedeki vakaların yüzde 80’inin bulunduğu Ontario ve Quebec’te dün yeni kısıtlamaların uygulanacağı açıklandı. Ontario, Toronto, Peel ve Ottawa’nın belli bölgelerinde kapalı spor salonlarının ve sinemaların kapatılacağı, restoranların kapalı alanlarında yemek servisinin yasaklanacağı duyuruldu. Söz konusu kısıtlamalar 28 gün uygulanacak. Öte yandan, İskoçya’da 16 gün boyunca barların kapatılmasını öngören karar dün başladı. Barlarda ekstra yoğunluk olduğu gözlemlenirken, İskoçya’da bazı yerlerde caddelerde parti düzenlendi.

Görevimiz Tehlike’nin seti salgın hastanesine kuruldu

Başrolünde Tom Cruise’un yer aldığı “Görevimiz Tehlike 7” filminin çekimlerinin İtalya’nın başkenti Roma’da koronavirüs tedavisi gören kişilerin bulunduğu bir hastanede yapılması tepkilere neden oldu. Çekimlerin yapıldığı Policlinico Umberto I hastanesinde 140 Kovid-19 hastası olduğu belirtilirken, İtalyan basınında yer alan haberlerde özellikle başrol oyuncuları Tom Cruise ve Hayley Atwell’i görmek isteyen hayranların hastane önünde toplanmasının sorunlara yol açtığı ifade edildi. İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan bir sağlık çalışanı, “Geçen sabah durum gerçekten kaotikti, film ekibi tüm hastaneye yayılmıştı, aralarında Kovid-19 hastalarının da olduğu sedyelerin yakınında bile film operatörleri vardı” dedi. Sağlık personeli ve sendikalar, film setinin Kovid-19 hastalarına ayrılan asansörlere yaklaşık 10 metre mesafede kurulduğunu, bu durumun “kabul edilemez bir karışıklık yarattığını” söyledi. Öte yandan, Roma’daki çekimlerin kente 18 milyon Euro gelir getirmesi bekleniyor.