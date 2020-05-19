‘Salgın bitsin, soruşturalım’

Açılışta konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 salgınının “küresel kırılganlığı” ortaya çıkardığını belirterek, “Kovid-19’a karşı mücadelede biraz dayanışma ancak çok az birlik gördük” dedi. Gelişen teknolojilere rağmen dünyanın Kovid-19’un “kökünün nasıl kazınacağını, tedavi edileceğini ve buna karşı bir aşı geliştirileceğini” bilmediğini vurgulayan Guterres, salgının dünya için bir “uyarı alarmı” olması gerektiğinin altını çizdi. Guterres, “Kibire son verme zamanı. Ölümcül küresel tehditler yeni bir birlik ve dayanışma gerektiriyor” dedi.

Toplantının en önemli gündemi Çin’in salgın konusundaki tutumuna yönelik soruşturmaydı. Birçok ülke tarafından desteklenen böyle bir soruşturmada, salgının nereden kaynaklandığı, Çin’in ilk günlerde salgınla ilgili bilgilerinin ne kadarını paylaştığı gibi konulara ışık tutabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Avrupa Birliği’nin hazırladığı karar tasarısının, Çin ve DSÖ’ye doğrudan suçlamalar içermediği öğrenildi. Sunulan tasarıda, DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus’a, salgına yönelik atılan adımların uygun zamanda, bağımsız biçimde soruşturulması çağrısı yapıldı. Ghebreyesus ise, salgının atlatılmasının ardından bir soruşturma için söz verdi. Aralarında Rusya’nın yer aldığı 100’ü aşkın ülke, uluslararası soruşturma talep ediyor.

Aşı paylaşılacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise, uluslararası soruşturmayı ‘salgın sona erdikten sonra’ destekleyeceklerini belirtti. Aşının bulunması halinde bunu bütün ülkelerle paylaşma sözü veren Şi, Kovid-19 çalışmaları için Çin’in iki yıl boyunca 2 milyar dolar yardımda bulunacağını kaydetti.