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16.03.2020 - 07:00 |

Salgın gölgesinde seçim

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında yerel seçimlerin ilk turu yapıldı.

Salgın gölgesinde seçim

Seçimlerin ilk turunda ülke genelinde 47.7 milyon seçmenden oylarını kullanmak isteyenler dün sandıklara gitti. Katılımın nispeten düşük olduğu dikkat çekerken, seçmenler ve görevlilerin önemli bölümünün hükümet kararı uyarınca seçim merkezlerine girerken maske taktığı, dezenfektan kullandığı belirtildi. Sandık görevlilerine seçmenlerle hiçbir fiziksel temas kurmaması şartı getirilirken, seçim merkezlerinin yarım saatte bir temizlendiği kaydedildi. Seçimlerde 20 bin 765 listede 902 bin 465 aday yarışıyor. İkinci turu 22 Mart Pazar günü düzenlenecek seçimlerde, 34 bin 967 belediyenin yöneticileri belirlenecek.

Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldiFransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.
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