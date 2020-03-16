Salgın gölgesinde seçim

Seçimlerin ilk turunda ülke genelinde 47.7 milyon seçmenden oylarını kullanmak isteyenler dün sandıklara gitti. Katılımın nispeten düşük olduğu dikkat çekerken, seçmenler ve görevlilerin önemli bölümünün hükümet kararı uyarınca seçim merkezlerine girerken maske taktığı, dezenfektan kullandığı belirtildi. Sandık görevlilerine seçmenlerle hiçbir fiziksel temas kurmaması şartı getirilirken, seçim merkezlerinin yarım saatte bir temizlendiği kaydedildi. Seçimlerde 20 bin 765 listede 902 bin 465 aday yarışıyor. İkinci turu 22 Mart Pazar günü düzenlenecek seçimlerde, 34 bin 967 belediyenin yöneticileri belirlenecek.