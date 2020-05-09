Salgın gölgesinde ‘Zafer Günü’ kutlaması

Koronavirüs salgını nedeniyle, kıtada savaşın sona ermesini simgeleyen gün şerefine İngiltere, Fransa ve Almanya’da liderlerin katıldığı küçük çaplı anma törenleri yapılırken; kutlamaların büyük kısmı bu yıl internete taşındı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2. Dünya Savaşı’nın Avrupa’da sona erişinin 75. yılında, “Zafer Günü” vesilesiyle Twitter hesabından mesaj paylaştı. “Avrupa’da silahlar susalı 75 yıl oldu. NATO, İkinci Dünya Savaşı’nın harabelerinden kuruldu” ifadesini kullanan Stoltenberg, böylelikle Avrupa ve Kuzey Amerika arasında güçlü bir bağ kurulduğunu kaydetti. Stoltenberg, “Bugün 30 dost ve müttefikiz. Hatırlıyoruz ve birlikte daha güçlüyüz” dedi. Birçok Avrupa ülkesi 8 Mayıs’ı 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesini anmak amacıyla “Zafer Günü” olarak kutluyor. Rusya’da 9 Mayıs’taki “Zafer Günü”ndeyse, Almanya’nın teslim olduktan sonra Sovyetler Birliği ile imzaladığı anlaşma sayesinde savaşın sona ermesi kutlanıyor.