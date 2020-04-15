‘Salgın henüz zirveyi görmedi’

Çin’in Vuhan kentinden bölgeye ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgını can almaya devam ediyor. 2 milyon kişiye bulaşan Kovid-19, dünya genelinde 125 binden fazla kişiyi hayattan aldı. Kıtadan kıtaya yayılan virüs salgına dönüştü. Virüsün merkez üssü Çin’de salgının kontrol altına alındığı açıklandı. Avrupa’da da salgından en çok etkilenen İtalya, İspanya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerde haftalardır alınan önlemler gevşetildi. Ancak bilim insanları salgında ikinci dalganın yaşanabileceğini belirterek, tedbirlerin kontrollü kaldırılması gerektiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de benzer açıklama yaptı. Aşı çalışmaları hızla sürerken DSÖ’den yeni bir açıklama geldi. Örgütün Sozcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi’nden yaptığı video konferansla salgının yavaşlama belirtileri üzerine bazı Avrupa ülkelerinde kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik hamlelere değindi ve bu konuda DSÖ’nün yayımlanacağı kılavuza uyulması çağrısında bulundu.

Hafifledi ama..

Sözcü Margaret Harris, dünya genelinde Kovid-19 vaka bildirimlerinin yüzde 90’ının Avrupa ve ABD’den geldiğini belirterek, “Dolayısıyla kesinlikle henüz zirveyi görmüyoruz” dedi. Harris, dünyanın aşı bulunması için 12 ay veya daha uzun süre beklemesi gerektiğini yineledi. Harris, Avrupa’da İtalya ve İspanya dahil olmak üzere bazı ülkelerde salgının hafiflediğini ancak İngiltere ve Türkiye’de artışın devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda epidemiyoloji uzmanı olan Dr. Harris, kısıtlamaların kaldırılmasından önce iş yerleri ve okulların salgından korunması ve kalabalık mekanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 27 Mart’ta yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs aşısı için minimum 12-18 ay beklenmesi gerekeceğini bildirmişti.

Bağışıklık açıklaması

Çin ve Hong Kong’da Kovid-19 hastalığından iyileşen bazı hastaların yeniden enfekte olduğuna ilişkin vakalar ortaya çıktığı açıklanmıştı. İyileşen tüm hastaların ikinci bir enfeksiyona karşı kendilerini koruyacak antikorları geliştirmediğini belirten DSÖ Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan’dan da bu konuda açıklama geldi. Bazı kişilerin hastalığı geçirmiş olsalar bile bağışıklık kazanmadığını söyleyen Ryan, “Buna bir cevabımız yok. Bu ‘bilinmeyen’ bir durum. Bir enfeksiyonun aynı hastalık ya da farklı bir enfeksiyon ile yeniden ortaya çıktığını görmemizi sağlayacak birçok neden var. Viral enfeksiyonlarda bazı kişiler virüsü vücutlarından tamamen silemiyor. Bazılarında ise bu silinse bile başka bir bakteryal enfeksiyonu olarak geri dönüyor” dedi. DSÖ’nün Covid-19 konusuda önde gelen bilim insanlarından Maria Van Kerkhove de Çin’de hastalar üzerinde yapılan araştırmada bazılarında “saptanabilir antikor reaksiyonu” görülmediğini buna karşın bazı hastalarda ise bunun oldukça yüksek olduğunu söyledi. Ven Kerkhove ayrıca, yüksek antikor reaksiyonuna sahip hastaların yeniden enfekte olup olmayacağı konusunun “farklı bir konu” olduğunu dile getirdi.

İLK DOZ AŞI OLAN HALLER: Grip aşısından farksız

ABD’nin Seattle kentinde yaşayan Jennifer Haller’a, 17 Mart’ta deney safhasındaki Kovid-19 aşısı yapıldı. İki çocuk annesi 44 yaşındaki Haller’ın hayvanlarda umut vaat eden sonuçlar alınan, “mRNA-1273” kod adlı aşının denendiği ilk insan oldu. Bir firmada yönetici olan Haller, İngiliz Daily Telegraph’a konuştu. İki hafta süreyle gün gün belirtileri bildirmesi istenen Haller, “İlk gün biraz ateşim vardı, ikinci gün kolumda ağrı oldu. Sonrasında ise her şey yolunda gitti. Tıpkı sıradan bir grip aşı gibi” dedi. 2021 ilkbaharına kadar izlenecek Haller, “Bu aşı mı bir diğeri mi bilinmez ama bu hastalığın aşısı mutlaka bulunacak” diyerek umutlu olduğunu dile getirdi.

Haftaya ikinci doz

ABD’deki Ulusal Sağlık Enstitüleri bünyesindeki Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü ve biyoteknoloji firması Moderna Inc. tarafından geliştirilen aşı için 44 sağlıklı yetişkin gönüllü oldu. Deney sürecini tamamlayanlara 1100 dolar ödenecek. Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün laboratuvarlarında denek olanlara 28 gün arayla iki doz verilecek ve sonrasında bir yıl izleme süresi olacak. Jennifer Haller de gelecek hafta ikinci doz yapılacak.

ABD için yeni tehlike: LAĞIM FARELERİ

Kovid-19 salgının vurduğu ABD’de vaka sayısı 600 bini aşarken, ölü sayısı da 25 bini geçti. ABD’nin New York Eyaleti’nde ise ölü sayısı 10 bini aştı.

ABD’de karantina uygulanan New York ve Los Angeles gibi büyük kentle için lağım faresi uyarısı yapıldı. Çöplerden beslenen farelerin yiyecek bulmakta zorlandıkları ve birbirlerini yemeye başladığı iddia edildi.

Amerikan NBC televizyonuna konuşan kemirgen hayvanlar uzmanı Bobby Corrigan, New York ve Los Angeles başta olmak üzere büyük kentlerin, aç kalan lağım farelerinin istilasına uğrayacağı uyarısında bulundu. Corrigan, başta fareler olmak üzere şehrin derinliklerinde yaşayan birçok canlının bu çöplerden mahrum kaldığını söyledi. Corrigan, “Aynen insanlık tarihinde gördüğümüz savaşların bir benzeri de kemirgenler arasında yaşanıyor. Nasıl ki, ordusu güçlü olanlar gelerek, kentlerdeki zenginlikleri elde etmek ve toprak kazanmak için savaşıyorlarsa, fareler de aynısını yapıyor. Yiyecek bulmakta zorlanan güçlü fare orduları, şehrin içlerine doğru dağılarak, yiyecek arıyorlar” dedi.

Farelerin 1 santimetrelik deliklerden bile geçme yeteneğine sahip olduğu söyleyen “Bu farelerin apartmanlarımıza, evlerimize, lokantalarımıza ve manavlarımıza girmesine izin veremeyiz. Eğer bu başımıza gelirse 55 farklı virüsle de savaşmak zorunda kalabiliriz” uyarısında bulundu. ABD Sinek, Karınca ve Kemirgen Kontrol Dairesi ise lağım farelerinin kontrol altına alınması için çalışmalar yapıldığını duyurdu. Açıklamada fare popülasyonunu düşürmek için harekete geçtiği belirtildi.

‘En kötüsü bitti’

ABD’de koronavirüsün merkezi olan New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette ölüm ve hastaneye yatan kişi sayısının düşmeye başladığını söyledi. Cuomo, “Evet, bence en kötüsü bitti diyebilirsiniz. Eğer düşüncesiz hareketlerde bulunursak salgının hızı tekrar artar” dedi. Normalleşme yolunda atım atmaya başlayabileceklerini duyuran Cuomo, bölgedeki diğer altı valiyle kısıtlamaların nasıl kaldırılacağını planlamak için birlikte çalışacaklarını söyledi. Bilim insanları ise ABD’nin henüz zirveyi görmediği görüşünde.

ABD’den Rusya’ya bir şişe Kovid-19

Kovid-19 karşı onlarca aşı çalışması yürütülürken, Rusya ile ABD arasında dikkat çekici bir iş birliği yaşandı. Aşı için incelenmek üzere, ABD’den Rusya’ya toplam ağırlığı 88 gram olan bir şişe virüs gönderildi. Tomsk Gümrük Dairesi, numunenin özel bir soğutucu konteynerin içinde muhafaza edildiğini duyurdu.

UNICEF’ten kızamık aşısı uyarısı

UNICEF, Kovid-19 salgını nedeniyle 24 ülkede kızamık aşısı kampanyalarının ertelendiğine dikkat çekerek, aşı kampanyalarının ertelenmesinin 117 milyondan fazla çocuğu etkileyeceği uyarısının yaptı. UNICEF, önemli aşı hizmetlerinin korunması gerektiğini belirtti.

Plajda maske tartışması

Avrupa’da Kovid-19’dan en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’da iş hayatı pazartesi günü başlamıştı. Tüm ülkede karantinanın 3 Mayıs’a kadar uzatıldığı İtalya’da da dün kitapçılar, kırtasiyeler ve çocuk kıyafetleri satan dükkânlar açıldı. Salgına 20 binden fazla kurban veren ülkede, insanlar, koruyucu maske ve eldiven takarak işlerine gitti. Venedik’te gondollar tekrar çalışmaya başladı. Göstergeler olumlu olursa 3 Mayıs’tan sonra İtalya’da “ikinci aşama” olarak adlandırılan “virüsle birlikte yaşama evresine” geçilmesi ve kademeli olarak tedbirlerin hafifletilmesine bekleniyor. İtalyan hükümetine göre aşı kullanıma girmediği müddetçe “normal hayata” dönmek mümkün olmayacak.

Yaz gelecek...

BBC Türkçe’den Öykü Pınar’ın haberine göre, İtalya’da yaz aylarının nasıl geçeceği tartışılmaya başlandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaz tatili için plan yapılmamasını önermişti. Ancak İtalya Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Lorenza Bonaccorsi “Bu yaz denize gideceğiz. Bunu mümkün kılmak için çalışıyoruz” dedi. Bu açıklamalar üzerine İtalyan basını yaz tatili senaryolarını ele almaya başladı. Yazın salgının gerileyip gerilemeyeceği tartışmalarından, “Denize maskeyle mi gideceğiz?” sorusuna kadar bir dizi ihtimal dile getirildi. Corriere’ye konuşan Roma Gemelli Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü Roberto Cauda, plaj gibi açık mekânlarda, gerekli mesafenin sağlanması halinde maskeye gerek olmayacağı görüşünde. Bologna Sant’Orsola Polikliniği’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Mario Schiavina ise “Şu anda bu yaz için deniz tatili planı yapmayı düşünmek, unutmamız gereken bir ihtimal” dedi.

3 çalışandan 1’ine virüs bulaştı

İngiltere’de kilit görevlerde çalışan her 3 sağlık çalışanından birinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. 25 Mart’tan beri sağlık personellerine düzenli test yapıldığı belirtilirken, kilit görevde olan sağlık çalışanlarına yapılan 16,888 testten 5.733’ünün (yüzde 33) pozitif çıktığı belirtildi. İngiltere’de son günlerde sağlık çalışanlarını korumak için kullanılan tıbbi malzemelerin tedariğinde sorunlar olduğu iddia ediliyor.

50’nci yıl kutlaması

İtalya’nın Marche bölgesinde Kovid-19 nedeniyle tedavi gören 71 yaşındaki Sandra ve 73 yaşındaki eşi Giancarlo, 50’nci evlilik yıl dönümlerini hastanede kutladı. Doktor ve hemşireler yoğun bakımda tedavi gören çift için küçük bir sürpriz parti yaptı.

‘Birlikteyiz’ konserinde çalışanlara virüs bulaştı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki ünlü opera ve bale tiyatrosu Bolşoy’un 34 çalışanında koronavirüs tespit edildi. Çalışanların 11 Nisan’da Bolşoy’un boş salonunda sağlık görevlilerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen ve Rossiya 1 kanalından canlı yayınlanan “Mı vmeste” (Birlikteyiz) konserinin organizasyonunda yer aldığı belirtildi. Söz konusu konserin düzenlendiği akşam 100’e yakın çalışanın etkinlikte görev aldığı, bu nedenle görevlilerin evlerinde karantinaya alındığı açıklandı.