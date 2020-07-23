‘Salgın kontrol altına alındı’ derken tersine mi dönüyor?

ABD’de 10 Haziran’dan beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığı bildirilirken, Kaliforniya önceki gün toplam vaka sayısının New York’tan sonra en fazla olduğu eyalet konumuna geldi. ABD’nin en kalabalık eyaleti olan Kalifornia’daki toplam vaka sayısı 400 bin 166’ya ulaştı ve eyalette günde ortalama 8 bin 300 yeni vaka bildiriliyor.



Uzmanlar, şimdiye kadar toplam 142 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD’de rekor vaka artışları nedeniyle yakında sağlık sisteminde tekrar bir kriz yaşanabileceği konusunda uyardı. Salgından en fazla etkilenen bir diğer ülke olan Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin nüfusunun çeyreğinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Pek çok yerde karantinalara geri dönen ülkenin başkentinde her 5 kişiden 1’inde koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Dünya genelinde tekrar vaka artışı yaşanmasıyla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durumlar programı başkanı Mike Ryan, “Amerika kıtası açıkça salgının en önemli sıcak noktasıdır, ancak Afrika’da da hızlanmaya başlayan bir salgın var” dedi. Batı Avrupa’da salgının kontrol altına alınmasının herkesi “rahata” sürüklememesi gerektiğinin altını çizen Ryan, “Hala Güney Avrupa ve Balkanlar’da bazı endişe verici eğilimlerler var” diye konuştu.



Trump: Daha da kötü olacak



Ekonomiyi tekrar açmak için salgının “bittiğini” öne süren ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada ilk kez durumun daha da kötüye gideceğini söyledi.



Trump, ülkesindeki koronavirüs kaynaklı ölüm sayıları artarken yaptığı açıklamada, durumun düzelmeden önce muhtemelen daha kötüleşeceğini söyledi. Trump



“Böyle konuşmayı sevmem ama durum böyle” dedi. Trump, ayrıca tüm Amerikalılardan maske takmalarını talep etti.