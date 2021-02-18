Salgın plak satışını patlattı

GZ Media’nın CEO’su Michal Sterba, 1951’de kurulan şirketin en iyi yıllık satış ve kârına ulaştığını bildirdi. Sterba, Reuters’e yaptığı açıklamada 2020’nin ‘rekor bir yıl’ olduğunu belirterek satışların yüzde 11 artışla 4 milyar krona (187 milyon dolar) yükseldiğini ve 38 milyon plak sattıklarını söyledi. Gelirin 2021’de 4,7 milyar krona yükselmesini beklediklerini belirten Sterba, “Salgın nedeniyle evde kalan ve konser, bar gibi canlı müzik mekanlarına gidemeyen pek çok insan kendi ses sistemlerini ve plak satın almaya başladı” dedi. Öte yandan, Almanya merkezli veri şirketi Statista’ya göre, dünyanın en büyük plak pazarı olan ABD’de 2020’de 27,5 milyon plak satıldı.