‘Salgına karşı aynı gemideyiz’

Salgın nedeniyle Aziz Petrus Meydanı’na bakan bazilikanın locası yerine Apostol Sarayı’ndan dünyaya seslenen Papa, “Hükümet liderlerinde, sağlık sektöründen başlamak üzere uluslararası iş birliği ruhu yenilensin ki böylece herkesin aşılara ve tedavilere erişimi sağlansın. Sınır tanımayan bir meydan okuma karşısında engeller koyamayız. Hepimiz aynı gemideyiz” dedi. Öte yandan, Papa’nın Noel yortusu nedeniyle başkent Roma’daki evsizler için 4 bin Kovid-19 testi bağışladığı belirtildi.