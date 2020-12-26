26.12.2020 - 07:00 |
‘Salgına karşı aynı gemideyiz’
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, Noel ayininin ertesinde gerçekleştirdiği geleneksel “Urbi et Orbi” (Roma ve dünyaya) hitabında, koronavirüs aşısına herkesin adil bir şekilde ulaşması gerektiğini belirterek dünyadaki tüm ülkelerin “aynı gemide olduğu” mesajını verdi.
Salgın nedeniyle Aziz Petrus Meydanı’na bakan bazilikanın locası yerine Apostol Sarayı’ndan dünyaya seslenen Papa, “Hükümet liderlerinde, sağlık sektöründen başlamak üzere uluslararası iş birliği ruhu yenilensin ki böylece herkesin aşılara ve tedavilere erişimi sağlansın. Sınır tanımayan bir meydan okuma karşısında engeller koyamayız. Hepimiz aynı gemideyiz” dedi. Öte yandan, Papa’nın Noel yortusu nedeniyle başkent Roma’daki evsizler için 4 bin Kovid-19 testi bağışladığı belirtildi.
Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.