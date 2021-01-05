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05.01.2021 - 21:47 | | AA

Salgında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 86 milyon 429 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 867 bini, iyileşenlerin sayısı 61 milyon 265 bini geçti.

Salgında son 24 saat

 

Vaka sayısı ABD'de 21 milyon 382 bini, Hindistan'da 10 milyon 373 bini, Brezilya'da 7 milyon 756 bini ve Rusya'da 3 milyon 284 bini aştı. 

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez ilan edilen ve şubat ayının ortalarına kadar devam edecek ulusal karantina uygulaması başlarken ülkede günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti. 

Slovakya ve İran'da, Kovid-19'un İngiltere'de görülen mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandı. 

Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırılarak 31 Ocak'a kadar uzatıldı. 

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Kovid-19'un neden olduğu krize rağmen Almanya'da reel perakende satışların geçen yıl ortalama yüzde 4,1 yükseleceği tahmininde bulundu. 

Belçika'da Kovid-19'a karşı Pfizer ile BioNTech firmaları tarafından geliştirilen aşının uygulamasının yaklaşık 10 günlük test sürecinin ardından geniş kitlelerin aşılanmasına başlandı.

Elazığ'da depremzedeler için yapılan yeni konutlarda yaşam başladıElazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra depremzedeler için TOKİ tarafından inşaatına başlanan 20 bin 118 konuttan, yapımı tamamlanan yaklaşık 8 bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesine başlandı.
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