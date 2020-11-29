MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Salgında son 24 saatte yaşananlar
ABONE OL
29.11.2020 - 22:31 | | AA

Salgında son 24 saatte yaşananlar

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka  sayısı 62 milyon 879 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon  463 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 43 milyon 429 bine ulaştı.

Salgında son 24 saatte yaşananlar

Vaka sayısı ABD'de 13 milyon 638 bini, Hindistan'da 9 milyon 430 bini,  Brezilya'da 6 milyon 295 bini ve Rusya'da 2 milyon 269 bini geçti.
  
İngiltere'nin başkenti Londra'da Kovid-19 salgınına karşı alınan  önlemleri protesto etmek için gün içinde düzenlenen ve polisin müdahale ettiği  gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı.
  
İtalya'da, son haftalarda vaka sayılarında düşüş olmasından sonra  Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın kararıyla Lombardiya, Piyemonte ve Kalabriya  bölgeleri "yüksek riskli kırmızı" kategoriden çıkarılarak risk ve tedbir  seviyesinin daha düşük olan "orta-yüksek riskli turuncu" kategoriye alındı.  Turuncu kategorideki bölgeler Ligurya ve Sicilya ise "orta riskli sarı"  kategoriye alındı.
  
Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi, sağlık sisteminin yetersiz  olduğu Gazze Şeridi'nde, salgın nedeniyle bir insani felaket yaşanabileceği  uyarısında bulundu.
  
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Kovid-19 gölgesinde yeni eğitim-öğretim  yılı başladı. Başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde yeni eğitim-öğretim  yılının başlamasıyla öğrenciler okullarının yolunu tuttu.
  
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki 31 eyaletin  tamamının "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını söyledi.

Çekya’da hükümet, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kapatılan iş yeri  ve restoranların perşembeden itibaren yeniden açılmasını kararlaştırdı.
  
Çin'deki Hong Kong yerel hükümeti, artan vakalar nedeniyle kentteki  anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin yıl sonuna kadar yüz yüze eğitime ara  vereceğini açıkladı.
  
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bugünkü vaka artış sayısının 493  olduğu açıklanırken, "salgının ülkede yayılmaya başladığından bu yana başkentteki  en yüksek artışın bugün görüldüğü" kaydedildi.
  

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara cezaDenizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü ve yayalara para cezası uygulandı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Feci kaza! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı

Feci kaza! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatleri...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet