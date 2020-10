‘Salgından ilk İsveç kurtulacak’

Jemçugov “Yüzde 60-70’lik bağışıklık katmanına ulaşan ilk ülkenin İsveç olacağını düşünüyorum. Herkes hastalığı geçirmiş olacağından, hastalanacak kimse kalmayacak” diye konuştu.

Test sayısı arttı

Bilim insanları, salgının ilk çıktığı dönemde dünyadaki test ve takip sayısının oldukça yetersiz olduğunu söyledi. Pandeminin erken dönemlerinde testler yaygın olarak kullanılmadığı ve yalnızca ciddi şekilde hasta olanlar verilere dahil edildiği için ilk dalgadaki ölüm oranları yanlış hesaplanmış olabileceği de belirtiliyor. Leicester Üniversitesi’nden Doktor Julian Tang, “Yalnızca semptomatik vakalar test edildiği için enfekte kişilerin sayısı büyük ölçüde kaçırılmış olabilir. Vakaların yüzde 70’inde hiç semptom görülmüyor. Bu nedenle, bildirilen vaka-ölüm oranı salgının başlangıcında orantısız bir şekilde yüksek olabilir. Testlerin sayısı arttığında ölüm oranı düşer” değerlendirmesi yaptı. Tang, genç nüfusun daha yaygın olarak test edilmesinin, yaşlı veya altta yatan koşulları olan kişilerdeki ölüm oranlarını maskeleyebileceğini söyledi. Virüsün anlamlı bir şekilde mutasyona uğramadığını belirten Tang’a göre, yüksek ölüme oranının görülmemesini virüsün genetiğinin değişmesinden kaynaklanmıyor.

Vakalar artıyor ölümler azalıyor

Yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalganın sert vurduğu Avrupa kıtasında günlük vaka sayıları rekor seviyelere ulaştı. Birinci dalgadan de en çok etkilenen İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve Belçika gibi ülkeler yaz aylarında terk ettikleri sıkı karantina önlemlerini tekrar uygulamaya başladı. Fransa’da bir aylık karantina ilan edildi, Almanya’da kısmi karantina kararı alındı, İspanya’da OHAL uzatıldı ve gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Gençlere çok bulaştı

İtalya’da kafe ve barların akşam altıdan itibaren kapalı olmasına karar verildi. Almanya’da ise 2 Kasım’dan itibaren uygulanacak tedbirlere göre, eğlence merkezleri kapanacak, restoranlar sadece paket servis için açık olacak. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin verilerine göre, ikinci dalganın vurduğu İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde vakalar rekor sayıda bir artsa da can kaybı aynı oranda artış göstermiyor. Oxford Üniversitesi’ne bağlı Nuffield Temel Sağlık Bilimleri Bölümü’nde kıdemli istatistikçi olan Jason Oke, İngiltere’de ölüm oranı haziran ayından bu yana düşüş gösterdiğine işaret ederek, “Ölü sayısı her gün biraz daha artıyor ancak vaka-ölüm oranının biraz daha düştüğü görülüyor. Bu ikinci dalgada enfekte olan insanların daha genç olmasından ve Kovid-19 için uygulanan tedavilerde artan deneyimlerden kaynaklandığını düşünüyoruz” dedi. New York Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanlarının çalışmasına göre de koronavirüs ile ilgili hastalıklarla hastaneye kaldırılanların ölüm oranı ABD’de de bu yılın başından beri düştü. Çalışmada ülkede nisan ayında yüzde 6.7 olan vaka ölüm oranının eylül ayında yüzde 1.9’a düştüğü aktarıldı. New York Üniversitesi’nden Doktor Leorsa Horwitz, “Kovid-19 hâlâ berbat bir hastalık olsa da muhtemelen artık uyguladığımız tedaviler işe yarıyor. Artık Kovid-19’a karşı etkinliği olan bazı ilaçları kullanabiliyoruz” değerlendirmesi yaptı.