Salgını önceden bilmişti! Matematik dehasından yeni tahminler

Koronavirüs salgınının gidişatını tahmin ettiğini iddia eden matematik dehası, kendi çözüm teorisini de sundu.

Leicester Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Luthais McCash, karantinayı çok erken bırakma konusunda çeşitli uyarılarda bulunduğunu ve şimdiye kadar tüm Kovid-19 teorilerinin gerçekleştiğini söylüyor.

26 yaşındaki McCash, uygulamalı matematik ve matematiksel modellemede uzmanlaştı.

Kent Live'de çıkan habere göre, McCash virüsün iki yıl daha ülkede etkisini devam ettireceğine inanıyor.

Oto-bağışıklık hastalığı olan McCash, köpeğini kumsallarda gezdirmek ve partneriyle birkaç paket yemek dışında, Mart ayından bu yana evden neredeyse hiç ayrılmadığını söylüyor.

Salgının başlarında, vaka ve ölüm rakamlarını doğru tahmin ettiğini söyleyen matematikçi, tahminlerini önceden "güvendiği" kişilere gönderdi.

Ancak McCash, olayların buradan nereye evrileceğine dair özel bir modelleme yapmadı.

McCash şöyle devam etti: "Aslında şu anda bir tahmin yapmak daha zor. Başlangıçta nüfusun çok daha fazlası kendilerine söyleneni yapıyordu. Şimdi tahmin etmek daha zor çünkü çok fazla akışkanlık var.

"Hipotez kurduğumu söyleyebilirim. Ama benim görüşüm - ve umarım yanılıyorum - bir bastırma stratejisine gitmedikçe bunun asla bitmeyeceği yönünde.

"Bununla daha iyi başa çıkmak için çeşitli mekanizmalar geliştireceğiz, ancak virüs ortadan kalkmayacak. Her şeyi durdurmalıyız. 12 aylık bir tecrit sürecine ihtiyacımız var. Bunun insanların gelirleri, insanların yaşamları üzerinde büyük bir etkisi olacağının farkındayım, ama gerekli olan bu.

"Mart ayında bu durumun en az iki yıl süreceğini söylemiştim ve şu anda sekiz ay geçti. Bu durum konjonktürel olacak, eğer ki bununla ilgili bir şey yapmazsak."