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10.05.2020 - 16:54 | | DHA

‘Salgının başladığı Wuhan’daki laboratuvarda Ekim ayında telefon etkileşimi durduruldu’ iddiası

İngiliz medyası, Çin’in Wuhan kentinde bulunan Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde 7-24 Ekim tarihleri arasında telefon etkileşiminin tamamen durduğunu, bu tarihlerde meydana gelen ‘tehlikeli bir olay’ nedeniyle enstitünün kapatılmış olabileceğini iddia etti.

‘Salgının başladığı Wuhan’daki laboratuvarda Ekim ayında telefon etkileşimi durduruldu’ iddiası

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün (Covid-19) nasıl ortaya çıktığına dair komplo teorileri sürüyor. Bu teorilerden birisi de virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden ‘kazara’ çıkması. İngiliz medyasından The Sun’ın haberine göre, 7-24 Ekim tarihleri arasında bahsi geçen enstitüde telefon etkileşimi saptanmadı. Haberde, bu durumun 6-11 Ekim tarihleri arasında enstitüde meydana gelen ‘tehlikeli bir olay’ nedeniyle yaşanmış olabileceği ve bu sebeple enstitünün belirtilen tarihler arasında kapatılmış olabileceği iddia edildi.

‘TRUMP’IN TEORİSİNİ GÜÇLENDİRİYOR’

İngiliz medyasındaki haberde, söz konusu iddianın, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘virüs laboratuvarda insanlara yarasadan bulaştı’ teorisini güçlendirdiği belirtildi. Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün Wuhan’daki hayvan pazarlarından ortaya çıktığını düşünüyor.

Corona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçtiDünya hala korona virüsün pençesinde mücadele sürerken, ABD ve İtalya’da ölü sayısı artıyor.
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