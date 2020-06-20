Salgının bir diğer rahatsız edici etkisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan son rapor, özellikle yeni tip koronovirüs sebebiyle alınan önlemlerin, çocuklara yönelik şiddeti artırdığını ortaya koydu.



DSÖ, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, dünya genelinde bir milyar çocuğun, yani çocuk nüfusunun yaklaşık yarısının fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetle karşılaştığını ve bu durumun koronavirüs salgını yüzenden getirilen kısıtlamalarla daha da kötüleştiğini açıkladı. Rapora göre, yıl içinde dünyadaki çocukların yaklaşık yarısı cinsel, fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalıyor. Ülkelerin şiddeti sonlandırmak için yeterli önlemleri almaması nedeniyle çocukların yaralanmalar, engeller ve ölümle karşı karşıya olduğu belirtildi. DSÖ, evde kalma talimatlarının destek kaynaklarını kesmesi ve kurbanların baskılarla başa çıkabilme kabiliyetlerini azaltması yüzünden, koronavirüs salgınının şiddette bir artışa yol açtığını belirtti.



DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus bu durumu “Kovid -19’un rahatsız edici bir etkisi” diye tanımladı. Raporda ayrıca, ülkelerin yüzde 80’inin ölçülebilir bir önleme programları olmaması nedeniyle, durumun daha da kötüleştiği ve internet ortamındaki siber zorbalık gibi zararlı davranışlarda artış görüldüğü vurgulandı.



Acil yardım gerek



Birleşmiş Milletler’in Kovid-19 salgınıyla mücadelede çok önemli görev üstlenen kurumları kriz içerisinde. Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan zorluklar sebebiyle Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, acil fon ihtiyacına girdi. Program yönetimi, fon eksikliği nedeniyle dünyanın çeşitli bölgelerine gönderilen uçakların artık kaldırılamayacağını duyurdu. BM, salgın başlangıcından itibaren özellikle Afrika, Asya ve Ortadoğu’ya binlerce gönüllü sağlık çalışanı götürüyordu. Dünya Gıda Programı yetkilisi Amer Daoudi, insani operasyonların sürmesi için 965 milyon dolara ihtiyaç olduğunu, ancak sadece 132 milyon dolar alabildiklerini açıkladı.