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20.03.2020 - 07:00 |

Sanders çekilmeyi düşünüyor

Sanders çekilmeyi düşünüyor

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri için Joe Biden ile çekişen Demokrat Başkan aday adayı Bernie Sanders’ın, önceki gün Florida, Illinois ve Arizona eyaletlerindeki ön seçimleri kaybetmesi nedeniyle “seçim kampanyasını gözden geçireceği” açıklandı. Sanders’ın seçim kampanyasından sorumlu Faiz Shakir, bir sonraki ön seçimlerin üç hafta sonra olduğunu, Sanders’ın bu sürede koronavirüs salgınıyla mücadeleye odaklandığını söyledi. Sanders’ın, bir gazeteciye “Lanet olası bir küresel krizle uğraşıyorum. Ekonominin iflas etmemesi ve insanların ölmemesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Beni daha ne kadar meşgul edeceksin?” cevabını vermesi de dikkat çekti.

New York'ta corona virüs vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktıNew York genelinde 4 bin 152 yeni tip coronavirüs (covid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi.
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